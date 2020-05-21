Карантин в Перу. Фото: portal.andina.pe

https://racurs.ua/n138581-v-peru-pyanyy-chinovnik-narushil-karantin-i-spryatalsya-ot-policii-v-grobu.html

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В Перу мэр города Тантара Роналдо Урбина Торрес нарушил карантин и прославился своими дальнейшими действиями.

Градоначальника увидели в компании друзей за распитием алкоголя. Компания мэра была без медицинских масок и не соблюдала дистанцию. Через несколько дней после вечеринки полиция пришла арестовывать мэра за нарушение карантина. Правоохранители обнаружили пьяного Торреса неподвижно лежащим в гробу с маской на лице. Об этом сообщило издание El Comercio.

По информации СМИ, жители города недовольны деятельностью Торреса на посту. В мае чиновник поссорился с общиной во время встречи. Горожане считают, что мэр виноват в том, что не ввел карантин, а сам сбежал из города. Торрес лишь восемь дней провел в Тантаре за почти два месяца эпидемии.

Как известно, в Перу власти придумали необычный карантин. В стране ввели «женские» и «мужские» дни недели, потому что мужчинам и женщинам запрещено выходить из дому в один и тот же день.

Напомним, 16 мая Камбоджа сумела побороть эпидемию коронавируса и стала второй страной, которая победила COVID-19. С начала эпидемии здесь заразились 122 человека, но все прошли успешное лечение. Первой в мире о преодолении коронавируса заявила Гренландия.