Карантин у Перу. Фото: portal.andina.pe

https://racurs.ua/ua/n138581-u-peru-p-yanyy-chynovnyk-porushyv-karantyn-i-hovavsya-vid-policiyi-u-grobu.html

Ракурс

У Перу мер міста Тантара Роналдо Урбіна Торрес порушив карантин і прославився своїми подальшими діями.

Градоначальника помітили в компанії друзів за розпиванням алкоголю. Компанія мера була без медичних масок і не дотримувалася дистанції. Через кілька днів після вечірки поліція прийшла арештовувати мера за порушення карантину. Правоохоронці виявили п’яного Торреса нерухомо лежачим у труні з маскою на обличчі. Про це повідомило видання El Comercio.

За інформацією ЗМІ, мешканці міста невдоволені діяльністю Торреса на посаді. У травні чиновник посварився з громадою під час зустрічі. Містяни вважають, що мер винен у тому, що не запровадив карантин, а сам втік із міста. Торрес лише вісім днів провів у Тантарі за майже два місяці епідемії.

Як відомо, у Перу влада вигадали незвичний карантин. У країні ввели «жіночі» і «чоловічі» дні тижня, бо чоловікам і жінкам заборонено виходити з дому в один і той же день.

Нагадаємо, 16 травня Камбоджа зуміла побороти епідемію коронавірусу й стала другою країною, яка перемогла COVID-19. З початку епідемії тут заразилися 122 осіб, але всі пройшли успішне лікування. Першою в світі про подолання коронавірусу заявила Гренландія.