Пленки Деркача и «забембаная манипуляциями» пресс-секретарь Луценко, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n138640-plenki-derkacha-i-zabembanaya-manipulyaciyami-press-sekretar-lucenko.html

Ракурс

После обнародования пленок украинского политика и бизнесмена Андрея Деркача с переговорами президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко позволила себе безосновательные спекуляции и обвинения в адрес «Ракурса».

Мы сегодня напомнили читателям интервью полугодовой давности радио НВ, на что указано в тексте новости.

Учитывая значительный общественный резонанс так называемого дела Байдена-Порошенко, которое ныне взялся расследовать Офис генпрокурора, «Ракурс» решил напомнить читателям, что в свое время рассказывал о бывшем вице-президенте Байдене и его связи с украинскими политиками экс-генпрокурор Луценко.

Также заметим, что сейчас в США продолжается активная фаза президентской избирательной кампании, а Байден является главным соперником действующего президента Дональда Трампа на выборах.

Ранее дипломаты прогнозировали, что Украину могут попытаться втянуть во внутренние политические «разборки» в США. Поэтому рассказ Луценко полугодовой давности по поводу его встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани в контексте «пленок Байдена-Порошенко» приобретает новые краски.

Впрочем, пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган, которая призывает соблюдать журналистские стандарты, почему-то не дала ни ссылки на публикацию, которая так сильно ее задела, ни ее текста. Исправляем оплошность Сарган.

Обращаемся к коллеге с просьбой не разбрасываться безосновательными обвинениями и заверяем в том, что охраняемое ею лицо не имеет ощутимого влияния на увеличение просмотров.