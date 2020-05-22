Плівки Деркача і "забембана маніпуляціями" прес-секретарка Луценка, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n138640-plivky-derkacha-i-zabembana-manipulyaciyamy-pres-sekretarka-lucenka.html

Ракурс

Після оприлюднення плівок українського політика та бізнесмена Андрія Деркача з переговорами президента Петра Порошенка і екс-віце-президента США Джозефа Байдена прес-секретарка екс-генпрокурора Юрія Луценка дозволила собі безпідставні спекуляції і звинувачення на адресу «Ракурсу».

Ми сьогодні нагадали читачам інтерв’ю піврічної давнини радіо НВ, на що вказано в тексті новини.

Зважаючи на значний суспільний резонанс так званої справи Байдена-Порошенка, яку нині взявся розслідувати Офіс генпрокурора, «Ракурс» вирішив нагадати читачам, що свого часу розповідав про колишнього віце-президента Байдена та його зв’язок з українськими політиками екс-генпрокурор Луценко.

Також зауважимо, що нині у США триває активна фаза президентської виборчої кампанії, а Байден є головним суперником чинного президента Дональда Трампа на виборах.

Раніше дипломати прогнозували, що Україну можуть спробувати втягнути у внутрішні політичні «розбірки» у США. Тому розповідь Луценка піврічної давнини щодо його зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані в контексті «плівок Байдена-Порошенка» набуває нових барв.

Втім, прес-секретарка екс-генпрокурора Лариса Сарган, яка закликає дотримуватися журналістських стандартів, чомусь не дала ані посилання на публікацію, що її так сильно зачепила, ані самий її текст. Виправляємо її помилку.

Звертаємося до колеги з проханням не розкидатися безпідставними звинуваченнями і запевняємо в тому, що охоронювана нею особа наразі не справляє відчутного впливу на збільшення переглядів.