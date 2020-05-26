Дело о казармах для ВСУ: трем фигурантам сообщено о подозрении в хищении средств

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Дело о строительстве казарм для военнослужащих выходит на финишную прямую — военные прокуроры вместе с САП и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении трем руководителям предприятий по факту присвоения, растрате имущества или завладения, злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК).

Фигуранты дела в ходе строительстве казарм улучшенной планировки для военнослужащих, присвоили 12 млн грн бюджетных средств. Для этого они завышали объемы и стоимость работ, а также подделывали документы, — информирует пресс-центр Офиса генпрокурора.

По информации следствия, 25 мая на территории разных областей было проведено 17 одновременных обысков. Следователи изъяли документацию и имущество, на которое впоследствии наложат арест.

Всего по фактам хищений средств в ходе реализации программы по строительству казарм для военнослужащих к уголовной ответственности уже привлекли 13 человек, которые нанесли ущерб государству на сумму около 46 млн грн, — говорится в сообщении.

Нацполиция и Госбюро расследований продолжает расследование по аналогичным уголовным производствам, в которых продолжаются экспертизы о возможном причинении ущерба на сумму свыше 50 млн грн.

Напомним, согласно введенной в 2017 году госпрограмме строительства, планировалось построить 184 казармы улучшенной планировки для 23 тыс. военнослужащих. Сейчас завершено строительство половины казарм.