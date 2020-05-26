Справа про казарми для ЗСУ: трьом фігурантам повідомлено про підозру в розкраданні коштів

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Справа про будівництво казарм для військовослужбовців виходить на фінішну пряму — військові прокурори за координації САП та Офісу генпрокурора повідомили про підозру трьом керівникам підприємств за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Фігуранти справи під час будівництва казарм поліпшеного планування для військовослужбовців, привласнили 12 млн грн бюджетних коштів. Для цього вони завищували обсяги та вартість робіт, а також підробляли документи, — інформує прес-центр Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, 25 травня на території різних областей було проведено 17 одночасних обшуків. Слідчі вилучили документацію та майно, на яке згодом накладуть арешт.

Загалом за фактами розкрадань коштів при виконанні програми з будівництва казарм для військовослужбовців до кримінальної відповідальності вже притягнуто 13 осіб, які спричинили збитки державі на суму близько 46 млн грн, — йдеться у повідомленні.

Нацполіція та Держбюро розслідувань продовжує розслідування в інших кримінальних провадженнях за аналогічними фактами, у яких тривають експертизи щодо можливого спричинення збитків на суму понад 50 млн грн.

Нагадаємо, відповідно до запровадженої у 2017 році державної програми будівництва, планувалося побудувати 184 казарми поліпшеного планування для 23 тис. військовослужбовців. Наразі завершено будівництво половини казарм, решта залишається незавершеним.