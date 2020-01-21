Гуртожитки для військових: прокуратура відкрила справи щодо будівництва казарм на Одещині, фото — "Думська"

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Офіс генпрокурора повідомив про розслідування військовою прокуратури Південного регіону кримінального провадженні за фактами завищення вартості та обсягів робіт підрядниками під час будівництва п’яти казарм поліпшеного типу у військовому містечку в смт Чорноморське.

Провадження відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

В Офісі генпрокурора підтвердили інформацію, яку оприлюднило одеське видання «Думська», і розповіли про інші провадження щодо будівництва. Йдеться про завищення обсягів та ціни робіт підрядною організацією під час будівництва спортивного комплексу у військовому містечку Дачне-2. Відомство проводить будівельно-технічні експертизи.

Як повідомила «Думська», у Чорноморському, де дислокується 28-я механізована бригада імені Лицарів Зимового походу, запланували звести п’ять казарм. Будівництво стартувало на початку 2018 року, але ці об'єкти дотепер незакінчені.

Тендери на будівництво гуртожитків-казарм виграли ВАТ «Одесатрансбуд» (дві будівлі), ПП «Проект-Актив» (дві будівлі) і ТОВ «СКА-Дарина» (одна будівля). Кожна казарма обійшлася Міноборони приблизно у 20 млн. У цю суму входить вся внутрішня обробка і навіть меблі, а проведення комунікацій повинен був забезпечити квартирно-експлуатаційний відділ Одеси.

«Думська» стверджувала, що придатними для життя виявилися всього дві будівлі, але навіть це житло ще не прийняли в експлуатацію. Журналісти розповіли, що будівництво проводилося з порушенням будівельних норм, в результаті чого на внутрішніх стінах житлових приміщень через вогкість утворився грибок.

Крім того, у побудованих казармах відсутня каналізація. Решта будівель непридатні для вселення. Готовність цих гуртожитків в кращому випадку становить 70%. На одному з будмайданчиків на початку року сталася пожежа, під час якої загинули троє будівельників.

Грандіозна програма будівництва житла для 23 тис. військовослужбовців була ініційована керівництвом країни та Міноборони ще у вересні 2017 року. Для цього виділили 23 млрд грн. Частина коштів, як тоді заявляли пресі, надійшла з арештованих рахунків колишнього президента Януковича. Програма передбачає створення 184 комфортабельних казарм-гуртожитків, причому 91 повинні були здати ще в 2017 році, інші 93 — у 2018 році.