Общежития для военных: прокуратура открыла дела относительно строительства казарм в Одесской области, фото — "Думская"

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Офис генпрокурора сообщил о расследовании военной прокуратуры Южного региона уголовного производстве по фактам завышения стоимости и объемов работ подрядчиками при строительстве пяти казарм улучшенного типа в военном городке в пгт Черноморское.

Производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В Офисе генпрокурора подтвердили информацию, которую обнародовало одесское издание «Думская», и рассказали о других производствах относительно строительства. Речь идет о завышении объемов и стоимости работ подрядной организацией при строительстве спортивного комплекса в военном городке Дачное-2. Ведомство проводит строительно-технические экспертизы.

Как сообщила «Думская», в Черноморском, где дислоцируется 28-я механизированная бригада, запланировали возвести пять казарм. Строительство стартовало в начале 2018 года, но эти объекты до сих пор незаконченны.

Тендеры на строительство общежитий-казарм выиграли ОАО «Одесатрансбуд» (два здания), ООО «Проект-Актив» (два здания) и ООО «СКА-Дарына» (одно здание). Каждая казарма обошлась Минобороны примерно в 20 млн. В эту сумму входит вся внутренняя отделка и даже мебель, а проведение коммуникаций должен был обеспечить квартирно-эксплуатационный отдел Одессы.

«Думская» утверждала, что пригодными для жизни оказались всего два здания, но даже это жилье еще не приняли в эксплуатацию. Журналисты рассказали, что строительство проводилось с нарушением строительных норм, в результате чего на внутренних стенах жилых помещений из-за сырости образовался грибок.

Кроме того, в построенных казармах отсутствует канализация. Остальные здания непригодны для вселения. Готовность этих общежитий в лучшем случае составляет 70%. На одной из стройплощадок в начале года произошел пожар, во время которого погибли трое строителей.

Грандиозная программа строительства жилья для 23 тыс. военнослужащих была инициирована руководством страны и Минобороны еще в сентябре 2017 года. Для этого выделили 23 млрд грн. Часть средств, как тогда заявляли прессе, поступила с арестованных счетов бывшего президента Януковича. Программа предусматривает создание 184 комфортабельных казарм-общежитий, причем 91 объект должны были сдать еще в 2017 году, другие 93 — в 2018 году.