29 мая отмечается Международный день миротворцев, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138934-zavtra-mejdunarodnyy-den-mirotvorcev.html

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29 мая во мире ежегодно празднуют Международный день миротворцев. Для праздника избрана именно эта дата, поскольку 29 мая 1948 года ООН санкционировала первую миротворческую миссию — размещение миротворческих войск на Ближнем Востоке, где в то время происходила арабо-израильская война.

В Украине этот праздник официально отмечается с 2003 года. Со времени обретения независимости наше государство приняло участие в ряде миротворческих операций в Европе, Азии, Африке и Центральной Америке.

Православная церковь 29 мая чтит преподобного Феодора Освященного — христианского святого, жившего в IV в. Он прославился святостью жизни и даром чудотворения.

В народе этот день традиционно отмечали день Федора-Житника. Этот день считался последним сроком для посева яровых сельскохозяйственных культур.

Народные приметы:

если зацвела рябина — холодов уже не будет;

если идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах — погода скоро наладится;

если в этот день гремит гром — урожай зерна будет хороший;

если ласточки на гнезда садятся — июнь будет жарким;

если облака быстро движутся — к сухой и солнечной погодe.

День ангела 29 мая отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Николай, Петр и Федор.