29 травня відзначається Міжнародний день миротворців, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138934-zavtra-mijnarodnyy-den-myrotvorciv.html

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29 травня у світі щороку святкують Міжнародний день миротворців. Для свята обрано саме цю дату, оскільки 29 травня 1948 року ООН санкціювала першу миротворчу місію — розміщення миротворчих військ на Близькому Сході, де в той час відбувалася арабо-ізраїльська війна.

В Україні це свято офіційно відзначається з 2003 року. З часу здобуття незалежності наша держава взяла участь у низці миротворчих операцій у Європі, Азії, Африці та Центральній Америці.

Православна церква 29 травня вшановує Преподобного Феодора Освяченого — християнського святого, який жив у IV ст. Він прославився святістю життя і даром чудотворення.

В народі в цей день традиційно відзначали день Федора-житника. Цей день вважався останнім терміном для посіву ярових сільськогосподарських культур.

Народні прикмети:

якщо зацвіла горобина — холодів вже не буде;

якщо йде дощ і чути квакання жаб у водоймах — погода скоро налагодиться;

якщо цього дня гримить грім — урожай зерна буде хороший;

якщо ластівки на гнізда сідають — червень буде спекотним;

якщо хмари швидко рухаються — до сухої та сонячної погоди.

День ангела 29 травня відзначають Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Микола, Петро та Федір.