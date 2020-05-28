Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
29 травня відзначається Міжнародний день миротворців, фото: «Вікіпедія»

Завтра — Міжнародний день миротворців

28 тра 2020, 20:38
999

29 травня у світі щороку святкують Міжнародний день миротворців. Для свята обрано саме цю дату, оскільки 29 травня 1948 року ООН санкціювала першу миротворчу місію — розміщення миротворчих військ на Близькому Сході, де в той час відбувалася арабо-ізраїльська війна.

В Україні це свято офіційно відзначається з 2003 року. З часу здобуття незалежності наша держава взяла участь у низці миротворчих операцій у Європі, Азії, Африці та Центральній Америці.

Православна церква 29 травня вшановує Преподобного Феодора Освяченого — християнського святого, який жив у IV ст. Він прославився святістю життя і даром чудотворення.

В народі в цей день традиційно відзначали день Федора-житника. Цей день вважався останнім терміном для посіву ярових сільськогосподарських культур.



Народні прикмети:

  • якщо зацвіла горобина — холодів вже не буде;
  • якщо йде дощ і чути квакання жаб у водоймах — погода скоро налагодиться;
  • якщо цього дня гримить грім — урожай зерна буде хороший;
  • якщо ластівки на гнізда сідають — червень буде спекотним;
  • якщо хмари швидко рухаються — до сухої та сонячної погоди.

День ангела 29 травня відзначають Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Микола, Петро та Федір.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів