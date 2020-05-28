Під час богослужіння, фото: Associated Press

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У Румунії в розташованому на березі Чорного моря місті Констанца Румунська православна церква провела відкладене на місяць через епідемію коронавірусу великоднє богослужіння.

Богослужіння відбулося ввечері 26 травня на вулиці біля місцевого собору святих Петра і Павла, повідомляє агентство Associated Press.

Богослужіння провів архієпископ Феодосій. Він та багато інших священнослужителів під час цього заходу не використовували захисні маски. Так само не всі віряни були в масках.

У заході взяли участь сотні людей, деякі з них прибули з розташованого за 225 км на захід від Констанци Бухареста.

Це зцілює рани, які були у людей в великодні дні, — зазначив архієпископ Феодосій під час богослужіння. — Ми всі щасливі. Так виглядає богослужіння в будь-якій церкві.

У Румунії, як і в Україні, провідною релігією є православне християнство. Цього року великоднє богослужіння мало відбутися 19 квітня.

Нагадаємо, в Україні, у зв’язку з епідемією коронавірусу, цього року за великодніми богослужіннями переважно спостерігали онлайн та за допомогою телебачення.