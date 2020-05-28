Во время богослужения, фото: Associated Press

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В Румынии в расположенном на берегу Черного моря городе Констанца Румынская православная церковь провела отложенное на месяц из-за эпидемии коронавируса пасхальное богослужение.

Богослужение состоялось вечером 26 мая на улице возле местного собора святых Петра и Павла, сообщает агентство Associated Press.

Богослужение провел архиепископ Феодосий. Он и многие другие священнослужители во время этого мероприятия не использовали защитные маски. Так же не все верующие были в масках.

В мероприятии приняли участие сотни людей, некоторые из них прибыли из расположенного в 225 км к западу от Констанцы Бухареста.

Это исцеляет раны, которые были у людей в пасхальные дни, — отметил архиепископ Феодосий во время богослужения. — Мы все счастливы. Так выглядит богослужение в любой церкви.

В Румынии, как и в Украине, ведущей религией является православное христианство. В этом году пасхальное богослужение должно было состояться 19 апреля.

Напомним, в Украине, в связи с эпидемией коронавируса, в этом году за пасхальными богослужениями преимущественно наблюдали онлайн и с помощью телевидения.