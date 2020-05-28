В деле Гладковского объявлено о подозрении двум новым фигурантам. Фото: Рубрика

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Ракурс

Дело Гладковского расследуется Специализированной антикоррупционой прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро. В деле появились два новых фигуранта, которым было объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Эти новые фигуранты дела является представителями конвертационного центра, через который происходила легализация 50 млн грн, полученных в результате уклонения от уплаты налогов фирмой «Оптимумспецдеталь».

По информации журналистов «Слово и дело», новыми фигурантами этого резонансного дела стали Артем Болдарев и Александр Хомич.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (пособничество в совершении преступления) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Как известно, следствием было установлено, что в 2015 году Виталий Жуков и Андрей Рогоза, которые фактически осуществляли управление фирмой «Оптимумспецдеталь», разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники в концерн «Укроборонпром». Аферисты уклонялись от уплаты налогов.

К незаконной схеме был привлечен Роман Чуба, который был назначен на должность директора и бухгалтера фирмы. Бухгалтерскую документацию фактически вела Елена Иванюк, которая также была бухгалтером одного из предприятий, подконтрольных организаторам схемы.

По данным следствия, в преступном сговоре состоял и бывший директор фирмы «Оптимумспецдеталь» Игорь Волохач, который выполнял указания фактических руководителей фирмы.

Также следствием установлено, что Жуков напрямую обратился к Болдареву и Хомичу относительно легализации незаконно полученных денежных средств. Легализация денежных средств происходила через ряд частных фирм. За эти услуги Рогоза рассчитался с Болдаревым и Хомичом наличными. В результате данной аферы Жуков и Рогоза «отмыли» 49,34 млн грн.

Как ранее писал «Ракурс», в конце апреля Антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде залога в сумме 168,2 тыс. грн. Павловский также является фигурантом дела Гладковского.