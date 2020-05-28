У справі Гладковського оголошено про підозру двом новим фігурантам. Фото: Рубрика

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Ракурс

Справа Гладковського розслідується Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро. У справі з’явилися двоє нових фігурантів, яким було оголошено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Ці нові фігуранти справи є представниками конвертаційного центру, через який відбувалася легалізація 50 млн грн, отриманих у результаті ухилення від сплати податків фірмою «Оптимумспецдеталь».

За інформацією журналістів «Слово і діло», новими фігурантами цієї резонансної справи стали Артем Болдарев та Олександр Хомич.

Дії зазначених осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (пособництво у вчиненні злочину) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Як відомо, слідством було встановлено, що у 2015 році Віталій Жуков і Андрій Рогоза, які фактично здійснювали управління фірмою «Оптимумспецдеталь», розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки концерну «Укроборонпром». Аферисти ухилялися від сплати податків.

До незаконної схеми був залучений Роман Чуба, якого було призначено на посаду директора і бухгалтера фірми. Бухгалтерську документацію фактично вела Олена Іванюк, яка також була бухгалтером одного з підконтрольних організаторам схеми підприємств.

За даними слідства, до злочинної змови було залучено і колишнього директора фірми «Оптимумспецдеталь» Ігоря Волохача, який виконував вказівки фактичних керівників фірми.

Також слідством встановлено, що Жуков безпосередньо звернувся до Болдарева і Хомича щодо легалізації незаконно отриманих грошових коштів. Легалізація грошових коштів відбувалася через низку приватних фірм. За ці послуги Рогоза розрахувався з Болдаревим і Хомичем готівкою. У результаті даної афери Жуков і Рогоза «відмили» 49,34 млн грн.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці квітня Антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському у виді застави в сумі 168,2 тис. грн. Павловський також є фігурантом справи Гладковського.