Корупція в «Укроборонпромі». Фото: 112.ua

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НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому формальному директору фірми «Оптимумспецдеталь» у справі про ухилення від сплати податків на суму 49,342 млн грн та легалізації цих коштів.

Правоохоронці у ході досудового розслідування встановили, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством «Оптимумспецдеталь», розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до концерну «Укроборонпром». При цьому ТОВ ухилялося від сплати податків. Про це 5 травня повідомила прес-служба САП.

Виявилося, що до незаконної схему була залучена особа, яку призначили на посаду і директора товариства, і бухгалтера. При цьому чоловік не мав жодних спеціальних знань у цій сфері. Фактично, бухгалтерську діяльність вела бухгалтер одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Правоохоронці встановили, що у злочинній змові була ще одна особа — колишній директор ТОВ «Оптимумспецдеталь». Цей посадовець виконував вказівки фактичних керівників товариства, його дії кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У САП нагадали, що 29 квітня 2020 року було повідомлено підозру чотирьом учасникам злочинної схеми.

За інформацією «Слово і Діло», йдеться про йдеться про екс-керівника компанії «Оптимумспецдеталь» Романа Чубу. У цій справі вже є підозрюваними Віталій Жуков, Андрій Рогоза, Ігоря Волохача та Олена Іванюк.

Нагадаємо, у лютому директора Шосткинського казенного заводу «Зірка», який входить до складу концерну «Укроборонпром», затримали під час отримання хабара в розмірі 5 тис. дол.