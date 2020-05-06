Коррупция в «Укроборонпроме». Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n137781-korrupciya-v-oboronke-sap-soobschila-o-podozrenii-esche-odnomu-figurantu-dela-gladkovskih.html

Ракурс

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему формальному директору фирмы «Оптимумспецдеталь» по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн грн и легализации этих средств.

Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом «Оптимумспецдеталь», разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники в концерн «Укроборонпром». При этом ООО уклонялось от уплаты налогов. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба САП.

Оказалось, что к незаконной схеме был привлечен человек, которого назначили на должность директора общества и бухгалтера. При этом мужчина не имел никаких специальных знаний в этой сфере. Фактически, бухгалтерскую деятельность вела бухгалтер одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

Правоохранители установили, что в преступном сговоре был еще один человек — бывший директор ООО «Оптимумспецдеталь». Этот чиновник выполнял указания фактических руководителей общества, его действия квалифицировали по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В САП напомнили, что 29 апреля 2020 года было сообщено подозрении четырем участникам преступной схемы.

По информации «Слово и Дело», речь идет об экс-руководителе компании «Оптимумспецдеталь» Романе Чубе. В этом деле уже являются подозреваемыми Виталий Жуков, Андрей Рогоза, Игоря Волохача и Елена Иванюк.

Напомним, в феврале директора Шосткинского казенного завода «Звезда», который входит в состав концерна «Укроборонпром», задержали во время получения взятки в размере 5 тыс. долл.