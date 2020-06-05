Глава МВД Арсен Аваков. Фото: ТСН

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Стрельба в Броварах, которая всколыхнула всю страну, произошла «вследствие коррупции и непрозрачной государственной политики в сфере пассажирских перевозок».

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за инцидент на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, которая осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением пассажирских перевозок и выдает перевозчикам лицензии. Такое заявление глава МВД сделал 5 июня в ходе отчета во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Известны факты коррупционных действий среди руководства «Укртрансбезопасности», — отметил министр.

Кроме того, Аваков заверил, что уровень раскрываемости всех видов преступлений полицией составляет более 90%, а подразделения МВД «уверенно остаются лидером по уровню доверия общества».

Народный депутат от «Оппозиционного блока — За жизнь» Юрий Загородний спросил министра, что делается по линии МВД для контроля за пассажирскими перевозками, чтобы не допустить повторения такой же ситуации, как в Броварах. Аваков ответил, что с формулировкой не согласен. Чиновник отметил, что полиция не должна контролировать перевозки.

По словам Авакова, Кабмин инициировал усиление контроля за пассажирскими перевозками в Украине, чтобы деньги из коррупционных сделок не шли на финансирование бандитизма.

Мы с членами Кабмина, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль жестким, чтобы не было черных денег, которые бы могли финансировать криминал, — заявил Аваков.

Напомним, Арсен Аваков сегодня анонсировал прохождение всеми кандидатами в полицейские дополнительного психологического обследования по выявлению скрытых признаков агрессии и девиантного поведения.