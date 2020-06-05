Глава МВС Арсен Аваков. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n139306-avakov-pro-perestrilku-v-brovarah-robota-deyakyh-derjslujb-provalna-a-pidrozdilam-mvs.html

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Стрілянина в Броварах, яка сколихнула всю країну, сталося «внаслідок корупції та непрозорої державної політики у сфері пасажирських перевезень».

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поклав відповідальність за інцидент на Державну службу України з безпеки на транспорті, яка здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням пасажирських перевезень й видає перевізникам ліцензії. Таку заяву очільник МВС зробив 5 червня у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Відомі факти корупційних дій серед керівництва «Укртрансбезпеки», — зазначив міністр.

Крім того Аваков запевнив, що рівень розкриття всіх видів злочинів поліцією становить понад 90%, а підрозділи МВС «впевнено залишаються лідером за рівнем довіри суспільства».

Народний депутат від «Опозиційного блоку — За життя» Юрій Загородній запитав міністра, що робиться по лінії МВС для контролю за пасажирськими перевезеннями, щоб не допустити повторення ситуації, як у Броварах. Аваков відповів, що з формулюванням не згоден. Посадовець відзначив, що поліція не повинна контролювати перевезення.

За словами Авакова, Кабмін ініціював посилення контролю за пасажирськими перевезеннями в Україні, гроші з корупційних оборудок не йшли на фінансування бандитизму.

Ми з членами Кабміну, прем'єр-міністром ініціювали питання посиленню контролю за дотримання правил пасажирських перевезень та правил ліцензування. Необхідно зробити їх прозорими, а контроль жорстким, щоб не було чорних грошей, які б могли фінансувати кримінал, — заявив Аваков.

Нагадаємо, Арсен Аваков сьогодні анонсував проходження усіма кандидатами у поліцейські додаткового психологічного обстеження щодо виявлення прихованих ознак агресії та девіантної поведінки.