Чехия выслала двух дипломатов РФ в ответ на дело об отравлении рицином мэра Праги, фото — ТАСС

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В Чехии объявили персонами нон-грата двух сотрудников посольства России. Это произошло на фоне дела о попытке отравления рицином двух чешских политиков, в том числе мэра Праги.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что данные разведки четко указывают — история возникла в результате внутренней борьбы в посольстве РФ в Праге, сообщают Novinky.

Один из дипломатов прислал секретным службам Чехии информацию о якобы запланированной атаке на чешских политиков. По этой причине Прага решила выслать дипломатов-фигурантов конфликта.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек заявил, что его ведомство пыталось разрешить ситуацию дипломатическими методами, но это оказалось невозможным из-за подхода России. Поэтому приняли выслать этих дипломатов в Москву.

В апреле чешские СМИ сообщили со ссылкой на спецслужбы, что рицин в Прагу привез российский дипломат. Яд якобы предназначался для пражских муниципальных политиков, связанных с демонтажем в столице памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Сообщалось, что Москва таким образом хочет отомстить политикам и направила в Прагу своих агентов. Поэтому мэру Праги и двум его коллегам предоставили госохрану, а россияне попросили обеспечить безопасность дипломата, чье имя фигурирует в скандале.