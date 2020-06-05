Новини Чехії: Прага вислала двох дипломатів РФ у відповідь на справу про отруєння рицином, фото — ТАСС

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У Чехії оголосили персонами нон-грата двох співробітників посольства Росії. Це відбулося на тлі справи про спробу отруєння рицином двох чеських політиків, в тому числі мера Праги.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш розповів, що дані розвідки чітко вказують, що історія виникла внаслідок внутрішньої боротьби у посольстві РФ у Празі, повідомляють Novinky.

Один з дипломатів надіслав секретним службам Чехії інформацію про нібито заплановану атаку на чеських політиків. З цієї причини Прага вирішила вислати дипломатів-фігурантів конфлікту.

Міністр закордонних справ Томаш Петршичек заявив, що його відомство намагалося вирішити ситуацію дипломатичними методами, але це виявилося неможливим через підхід Росії. Тому ухвалили вислати цих дипломатів до Москви.

У квітні чеські ЗМІ повідомили з посиланням на спецслужби, що рицин у Прагу привіз російський дипломат. Отрута нібито призначалася для празьких муніципальних політиків, пов’язаних з демонтажем в столиці пам’ятника маршалу СРСР Івану Конєву. Повідомлялося, що Москва у такий спосіб хоче помститися політикам і надіслала в Прагу своїх агентів. Через це до мера Праги та двом його колегам надали держохорону, а росіяни попросили забезпечити безпеку дипломата, чиє ім’я фігурує у скандалі.