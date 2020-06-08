Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139405-v-minzdrave-rasskazali-kogda-v-ukraine-otkroutsya-bazy-otdyha.html

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Карантин в Украине введен до 22 июня, однако уже 10 июня стартует новый этап ослабления ограничений.

Будут сняты определенные ограничения, в частности, Кабмин планирует разрешить работу баз отдыха. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Согласно нашему плану выхода из карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в частности, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, устанавливаемых Министерством здравоохранения. Они уже разработаны и есть на сайте Министерства здравоохранения, — рассказал Степанов.

Однако, как отметил глава Минздрава, в Украине действует адаптивный карантин, поэтому и возможность открытия баз отдыха в различных областях будет зависеть от эпидемиологической ситуации в определенном регионе. Если показатели не соответствуют нормам, то открытие баз отдыха, как и другие ослабления, будут запрещены.

Напомним, по состоянию на утро 8 июня коронавирус в Украине диагностирован у 27 тыс. 462 человек, среди них 1 тыс. 964 детей и 5 тыс. 101 — медик. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 463 человек, из них 32 дети и 51 медик. Госпитализировали 92 новых больных.