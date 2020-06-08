Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Україні введений до 22 червня, проте вже 10 червня стартує новий етап послаблення обмежень.

Будуть зняті певні обмеження, зокрема, Кабмін планує дозволити роботу баз відпочинку. Про це під час щоденного онлайн-брифінгу розповів голова Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Згідно нашого плану виходу з карантину, наступний етап починається з 10 червня. Цей етап передбачає, зокрема, початок функціонування баз відпочинку. Усі ці бази відпочинку можуть функціонувати з дотриманням правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я. Вони вже розроблені і є на сайті Міністерства охорони здоров’я, — розповів Степанов.

Проте, як зазначив очільник МОЗ, в Україні діє адаптивний карантин, тому і можливість відкриття баз відпочинку у різних областях залежатиме від епідеміологічної ситуації у певному регіоні. Якщо показники не відповідатимуть нормам, то відкриття баз відпочинку, як і інші послаблення, будуть заборонені.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня коронавірус в Україні діагностований у 27 тис. 462 осіб, серед них 1 тис. 964 діти та 5 тис. 101 — медики. За останню добу інфікування підтвердили ще у 463 осіб, із них 32 діти та 51 медик. Госпіталізували 92 нових хворих.