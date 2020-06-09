Нацслужбу здоровья может возглавить экс-нардеп от БПП. Фото: БПП

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Медреформа в Украине продолжается и вскоре будет назначен новый глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Им может стать бывший народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» и нынешний исполняющий обязанности директора Кировоградского онкоцентра Константин Ярынич.

Документы о назначении Ярынича главой НСЗУ Министерство здравоохранения уже направило в Кабинет министров Украины. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Сообщается, что кандидатуру Ярынича могут озвучить уже на завтрашнем заседании Кабинета министров. Сегодня бывший нардеп посетил Минздрав.

Отмечается, что во время онлайн-собеседования глава Минздрава Максим Степанов проявлял благожелательность по отношению к Ярыничу. Сам же экс-нардеп неоднократно критиковал деятельность Нацсовета здоровья. По его мнению, структуру НСЗУ нужно поменять, ведь это учреждение не может оценивать возможности практической медицины в регионах. Из-за этого, по его мнению, и были установлены несправедливые тарифы по финансированию учреждений.

Во время онлайн-собеседования, отвечая на вопрос Степанова, Ярынич рассказал, что его первыми тремя шагами в должности руководителя НСЗУ будут: знакомство с коллективом, изучение системы e-health и корректировка ее проблем, а также изменение программы реимбурсации.

Отметим, новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья Минздрав объявил 22 мая. Свои документы подали 28 кандидатов, а необходимым критериям соответствовали 17 из них. Именно с ними и были проведены онлайн-собеседования. Сами собеседования проводились по 12 минут. Некоторые кандидаты жаловались на ограниченное количество вопросов. Так, заместитель и.о. главы НСЗУ Наталья Рябцева заявила, что пять вопросов, которые ей задали, не могли раскрыть компетенцию госслужащего категории «А».

Новый глава НСЗУ будет временным — его избирают на время действия карантина, а после снятия ограничений будет проведен еще один конкурс — уже по всем правилам.

Как известно, НСЗУ создали в процессе медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства.