Нацслужбу здоров'я може очолити екс-нардеп від БПП. Фото: БПП

https://racurs.ua/ua/n139471-nacslujbu-zdorov-ya-moje-ocholyty-eks-nardep-vid-bpp-zmi.html

Ракурс

Медреформа в Україні триває і незабаром буде призначений новий глава Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Ним може стати колишній народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» і нинішній виконуючий обов’язки директора Кіровоградського онкоцентру Костянтин Яриніч.

Документи про призначення Яриніча главою НСЗУ Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) вже направило до Кабінету міністрів України. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

Повідомляється, що кандидатуру Яриніча можуть озвучити вже на завтрашньому засіданні Кабінету міністрів. Сьогодні колишній нардеп відвідав МОЗ.

Зазначається, що під час онлайн-співбесіди глава МОЗ Максим Степанов проявляв доброзичливість щодо Яриніча. Сам же екс-нардеп неодноразово критикував діяльність Нацради здоров’я. На його думку, структуру НСЗУ потрібно змінити, адже ця установа не може оцінювати можливості практичної медицини в регіонах. Через це, на його думку, і були встановлені несправедливі тарифи щодо фінансуванню установ.

Під час онлайн-співбесіди, відповідаючи на запитання Степанова, Яриніч розповів, що його першими трьома кроками на посаді керівника НСЗУ будуть: знайомство з колективом, вивчення системи e-health і коригування її проблем, а також зміна програми реімбурсації.

Зазначимо, новий конкурс на посаду глави Нацслужби здоров’я МОЗ оголосило 22 травня. Свої документи подали 28 кандидатів, а необхідним критеріям відповідали 17 із них. Саме з ними і були проведені онлайн-співбесіди. Самі співбесіди проводилися по 12 хвилин. Деякі кандидати скаржилися на обмежену кількість запитань. Так, заступник в.о. глави НСЗУ Наталія Рябцева заявила, що п’ять питань, які їй поставили, не могли розкрити компетенцію держслужбовця категорії «А».

Новий глава НСЗУ буде тимчасовим — його обирають на час дії карантину, а після зняття обмежень буде проведений ще один конкурс — вже за всіма правилами.

Як відомо, НСЗУ створили в процесі медреформи в 2017 році. Вона контролює всі виплати в сфері охорони здоров’я і обирає лікарні, які будуть отримувати гроші від держави.