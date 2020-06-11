Россию могут признать спонсором терроризма, фото: Kun.uz

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Россию могут признать страной-спонсором терроризма. Соответствующую инициативу выдвинули члены Палаты представителей Конгресса (нижней палаты американского парламента) Республиканской партии.

Об этом говорится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», опубликованном рабочей группой крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в Нижней палате Конгресса.

Также предлагается ввести санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом.

Кроме того, в докладе предлагается разработать стратегию поведения непосредственно с российским народом, в обход властей, чтобы поддержать стремление жителей РФ к демократии.

Авторы доклада также предлагают принять законопроект «О защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), который позволит ввести в отношении России новые санкции за вмешательство в американские выборы и агрессивное поведение.

Этот доклад также касается Китая и Ирана. Их и Россию в документе называют «самыми агрессивными противниками Америки» и предлагают ввести в отношении них «самые жесткие санкции, которые которые когда-либо предлагал Конгресс».

Напомним, послы ЕС недавно пролонгировали антироссийские санкции, введенные в связи с оккупацией Крыма.