Антироссийские санкции за Крым решили продлить послы Евросоюза. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Санкции против России за оккупацию Крыма решили продлить еще на год постоянные представители стран-членов Европейского Союза.

Попытки Кремля ослабить санкционное давление под прикрытием борьбы с коронавируса сегодня потерпели неудачу, подчеркнул посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Twitter.

Крымский пакет санкций будет продлен еще на год, — написал дипломат, поблагодарив европейских партнеров за поддержку Украины.

В свою очередь журналист Рикард Йозвяк уточнил, что продление санкций против России означает запрет европейских инвестиций в Крым по меньшей мере на ближайший год.

Решение о пролонгации действия антироссийских санкции еще должен утвердить Совет Евросоюза. После этого его опубликуют в Официальном журнале ЕС и оно вступит в силу.

Как известно, ЕС ввел санкции против России в июле 2014 года. Это стало ответом на захват украинского Крыма и военное нападение на восток Украины. С тех пор санкционные ограничения неоднократно дополнялись и продлевались.