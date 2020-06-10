Антиросійські санкції за Крим дозволили пролонгувати посли Євросоюзу

Антиросійські санкції за Крим дозволили пролонгувати посли Євросоюзуhttps://racurs.ua/ua/n139515-antyrosiyski-sankciyi-za-krym-dozvolyly-prolonguvaty-posly-ievrosouzu.htmlРакурс
Санкції проти Росії за окупацію Криму дозволили пролонгувати ще на рік постійні представники країн-членів Європейського Союзу.
Намагання Кремля послабити санкційний тиск під прикриттям боротьби з коронавірусом сьогодні зазнали невдачі, наголосив посол України у ЄС Микола Точицький у Twitter.
Кримський пакет санкцій буде продовжено ще на рік, — написав дипломат, подякувавши європейським партнерам за підтримку України.
У свою чергу журналіст Рікард Йозвяк уточнив, що продовження санкцій проти Росії означає заборону європейських інвестицій у Крим щонайменше на найближчий рік.
Рішення про пролонгацію дії антиросійських санкцій ще має затвердити Рада Євросоюзу. Після цього його опублікують в Офіційному журналі ЄС і воно набуде чинності.
Як відомо, ЄС запровадив санкції проти Росії у липні 2014 року. Це стало відповіддю на загарбання українського Криму та військовий напад на схід України. Відтоді санкційні обмеження неодноразово доповнювалися і пролонгувалися.