Антиросійські санкції за Крим дозволили пролонгувати посли Євросоюзу. Фото: Depositphotos

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Санкції проти Росії за окупацію Криму дозволили пролонгувати ще на рік постійні представники країн-членів Європейського Союзу.

Намагання Кремля послабити санкційний тиск під прикриттям боротьби з коронавірусом сьогодні зазнали невдачі, наголосив посол України у ЄС Микола Точицький у Twitter.

Кримський пакет санкцій буде продовжено ще на рік, — написав дипломат, подякувавши європейським партнерам за підтримку України.

У свою чергу журналіст Рікард Йозвяк уточнив, що продовження санкцій проти Росії означає заборону європейських інвестицій у Крим щонайменше на найближчий рік.

Рішення про пролонгацію дії антиросійських санкцій ще має затвердити Рада Євросоюзу. Після цього його опублікують в Офіційному журналі ЄС і воно набуде чинності.

Як відомо, ЄС запровадив санкції проти Росії у липні 2014 року. Це стало відповіддю на загарбання українського Криму та військовий напад на схід України. Відтоді санкційні обмеження неодноразово доповнювалися і пролонгувалися.