Росію можуть визнати спонсором тероризму, фото: Kun.uz

https://racurs.ua/ua/n139552-vyznaty-rosiu-sponsorom-teroryzmu-proponuut-u-kongresi-ssha.html

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Росію можуть визнати країною-спонсором тероризму. Відповідну ініціативу висунули члени Палати представників Конгресу (нижньої палати американського парламенту) з Республіканської партії.

Про це йдеться в доповіді «Зміцнення Америки і протидія глобальним загрозам», опублікованій робочою групою найбільшого об'єднання всередині республіканської фракції у Нижній палаті Конгресу.

Також пропонується запровадити санкції щодо російських нафтогазових проектів, російського суверенного боргу і підконтрольних Росії осіб за кордоном. Окрім того, в доповіді пропонується розробити стратегію поводження безпосередньо з російським народом, в обхід влади, щоб підтримати прагнення жителів РФ до демократії.

Автори доповіді також пропонують ухвалити законопроект «Про захист американської безпеки від Кремля» (DASKAA), який дозволить запровадити щодо Росії нові санкції за втручання в американські вибори та агресивну поведінку.

Ця доповідь також стосується Китаю та Ірану. Їх та Росію в документі називають «найбільш агресивними противниками Америки» й пропонують запровадити щодо них «найжорсткіші санкції, які коли-небудь пропонував Конгрес».

Нагадаємо, посли ЄС нещодавно пролонгували антиросійські санкції, запроваджені у зв’язку з окупацією Криму.