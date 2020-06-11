Леонид Кожара. Фото: DW

https://racurs.ua/n139587-sud-povtorno-otpravil-pod-arest-eks-ministra-kojaru.html

Ракурс

Леонид Кожара, экс-министр иностранных дел Украины, который подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, повторно арестован. Такую меру пресечения экс-министру назначил сегодня Киевский апелляционный суд.

Суд постановил взять под стражу Кожару в зале суда. Экс-министр может выйти на свободу после внесения залога в сумме 14 млн грн. Как известно, ранее сумма залога была снижена до 2,1 млн грн. Об этом сообщила в Facebook дочь Старицкого Екатерина.

Адвокат семьи Старицких Эльвира Лазаренко заявила, что Кожара покинет зал суда в сопровождении стражей правопорядка.

Также адвокат добавила, что экс-министр не сможет обжаловать данное решение суда. Мера пресечения будет действовать до 17 июля. В дальнейшем орган досудебного расследования будет обращаться снова к следственному судье о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.

Как известно, тело бизнесмена Старицкого с огнестрельными ранениями обнаружили в ночь на 22 февраля в доме Кожары в селе Чайки Киевской области. Установлено, что в бизнесмена стреляли во время застолья из наградного оружия Кожары — пистолета Jericho 941.

Как ранее писал «Ракурс», в мае суд удовлетворил ходатайство защиты Кожары и уменьшил залог для экс-министра с 14 млн грн до 2,1 млн грн. Через несколько дней после этого Кожара внес указанную сумму залога и вышел из СИЗО.