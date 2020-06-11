Леонід Кожара. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n139587-sud-povtorno-areshtuvav-eks-ministra-kojaru.html

Ракурс

Леоніда Кожару, екс-міністра закордонних справ України, який підозрюється у вбивстві підприємця Сергія Старицького, повторно заарештували. Такий запобіжний захід екс-міністру призначив сьогодні Київський апеляційний суд.

Суд постановив взяти під варту Кожару в залі суду. Екс-міністр може вийти на свободу після внесення застави в сумі 14 млн грн. Як відомо, раніше суму застави було знижено до 2,1 млн грн. Про це повідомила в Facebook донька Старицького Катерина.

Адвокат сім’ї Старицьких Ельвіра Лазаренко заявила, що Кожара вийде із залу суду у супроводі правоохоронців.

Також адвокат додала, що екс-міністр не зможе оскаржити дане рішення суду. Запобіжний захід буде діяти до 17 липня. Надалі орган досудового розслідування буде звертатися знову до слідчого судді про продовження терміну тримання підозрюваного під вартою.

Як відомо, тіло бізнесмена Старицького з вогнепальними пораненнями виявили у ніч на 22 лютого в будинку Кожари у селі Чайки Київської області. Встановлено, що у бізнесмена стріляли під час застілля із нагородної зброї Кожари — пістолета Jericho 941.

Як раніше писав «Ракурс», у травні суд задовольнив клопотання захисту Кожари і зменшив заставу для екс-міністра з 14 млн грн до 2,1 млн грн. Через кілька днів після цього Кожара вніс вказану суму застави і вийшов із СІЗО.