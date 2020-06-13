14 июня во мире отмечают Всемирный день донора крови, фото: Needpix.com

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Ракурс

14 июня во мире ежегодно отмечается Всемирный день донора крови. Именно этот день выбран для праздника, поскольку 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер — австрийский врач и иммунолог, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Всемирный день донора крови призван расширять осведомленность общественности о необходимости регулярного донорства крови для поддержания достаточных ее запасов для всех пациентов.

14 июня ежегодно также празднуют Международный день блоггера. Идею этого неофициального праздника поддержали в 2004 году около 500 блогеров из более чем 40 стран мира.

Он призван сблизить любителей ведения интернет-дневников из разных стран мира. В частности, в этот день происходят офлайн-встречи блоггеров.

В Украине на 14 июня этого года приходится День работников легкой промышленности — профессиональный праздник, который в нашей стране ежегодно отмечается во второе воскресенье июня. Этот праздник был введен в 1994 году.

Православная церковь в этот день чтит святого Устина Философа — одного из первых христианских апологетов, который жил в Римской империи во II в. н. е. В своих философских трудах Устин пытался защитить христиан от ложных обвинений.

В народе этот день традиционно считалось, что нельзя работать на огороде, иначе вскоре случится пожар.

Народные приметы: