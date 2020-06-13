Завтра — Всемирный день донора крови и Международный день блогераhttps://racurs.ua/n139686-zavtra-vsemirnyy-den-donora-krovi-i-mejdunarodnyy-den-blogera.htmlРакурс
14 июня во мире ежегодно отмечается Всемирный день донора крови. Именно этот день выбран для праздника, поскольку 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер — австрийский врач и иммунолог, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.
Всемирный день донора крови призван расширять осведомленность общественности о необходимости регулярного донорства крови для поддержания достаточных ее запасов для всех пациентов.
14 июня ежегодно также празднуют Международный день блоггера. Идею этого неофициального праздника поддержали в 2004 году около 500 блогеров из более чем 40 стран мира.
Он призван сблизить любителей ведения интернет-дневников из разных стран мира. В частности, в этот день происходят офлайн-встречи блоггеров.
В Украине на 14 июня этого года приходится День работников легкой промышленности — профессиональный праздник, который в нашей стране ежегодно отмечается во второе воскресенье июня. Этот праздник был введен в 1994 году.
Православная церковь в этот день чтит святого Устина Философа — одного из первых христианских апологетов, который жил в Римской империи во II в. н. е. В своих философских трудах Устин пытался защитить христиан от ложных обвинений.
В народе этот день традиционно считалось, что нельзя работать на огороде, иначе вскоре случится пожар.
Народные приметы:
- если утром небо чистое и ясное — хорошо созреет рожь;
- если утром появится радуга — следует ожидать дождя;
- если на рассвете солнце бледное — вечером следует ожидать дождя
- если в этот день дует дождь — будет хороший урожай конопли и льна;
- если лягушки выползают на берег — к дождю;
- если лебеди вечером раскричались — на следующий день следует ожидать осадков.