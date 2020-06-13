14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові, фото: Needpix.com

https://racurs.ua/ua/n139686-zavtra-vsesvitniy-den-donora-krovi-ta-mijnarodnyy-den-blogera.html

Ракурс

14 червня у світі щорічно відзначають Всесвітній день донора крові. Саме цей день обрано для свята, оскільки 14 червня 1868 року народився Карл Ландштейнер — австрійський лікар та імунолог, який у 1930 році отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

Всесвітній день донора крові покликаний розширювати обізнаність громадськості щодо необхідності регулярного донорства крові для підтримання достатніх її запасів для всіх пацієнтів.

14 червня щороку також святкують Міжнародний день блогера. Ідею започаткування цього неофіційного свята підтримали у 2004 році близько 500 блогерів з понад 40 країн світу.

Воно покликане зблизити любителів ведення інтернет-щоденників з різних країн світу. Зокрема, цього дня відбуваються офлайн-зустрічі блогерів.

В Україні на 14 червня цього року припадає День працівників легкої промисловості — професійне свято, яке в нашій державі щороку відзначають у другу неділю червня. Це свято було запроваджене у 1994 році.

Православна церква цього дня вшановує святого Устина Філософа — одного з перших християнських апологетів, який жив у Римській імперії в II ст. н. е. У своїх філософських працях Устин намагався захистити християн від неправдивих звинувачень.

У народі цього дня традиційно вважалося, що не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа.

Народні прикмети: