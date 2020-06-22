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В Чернобыльской зоне локализовали пожар, фото: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

22 июн 2020, 10:03
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В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.

Возгорание зафиксировали вчера на территории Лубянского лесничества вблизи отселенного села Ильинцы, расположенного в 30 км к западу от Чернобыля и в 23 км на юго-запад от ЧАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Произошло возгорание лесной подстилки. В 20.40 21 июня пожар был локализован на площади 3 га. По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня на месте инцидента наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

К тушению пожара были привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

Отмечается, что радиационная обстановка в Киеве и Киевской области является стабильной и не превышает допустимых значений.

Напомним, в апреле крупный пожар в Чернобыльской зоне достиг города Припять. Пожар был зафиксирован вблизи самой Чернобыльской атомной электростанции и в 2 км от одного из хранилищ радиоактивных отходов.

Источник: Ракурс


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