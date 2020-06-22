У Чорнобильській зоні локалізували пожежу, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

https://racurs.ua/ua/n140072-u-chornobylskiy-zoni-znovu-spalahnula-pojeja.html

Ракурс

У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа.

Займання зафіксували вчора на території Луб’янського лісництва поблизу відселеного села Іллінці, розташованого за 30 км на захід від Чорнобиля та за 23 км на південний захід від ЧАЕС. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Відбулося загоряння лісової підстилки. О 20.40 21 червня пожежу було локалізовано на площі 3 га. Станом на 7.00 сьогоднішнього дня на місці інциденту спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

До гасіння пожежі було залучено 11 осіб та три одиниці техніки лісового господарства.

Зазначається, що радіаційна обстановка у Києві та Київській області є стабільною і не перевищує допустимих значень.

Нагадаємо, у квітні масштабна пожежа в Чорнобильській зоні сягнула міста Прип’ять. Пожежу було зафіксовано поблизу самої Чорнобильської атомної електростанції та за 2 км від одного зі сховищ радіоактивних відходів.