Дело Коханивского: лидеру Добровольческого движения ОУН вынесен приговор за погромы российских банков

Николай Коханивский, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/n140083-delo-kohanivskogo-lideru-dobrovolcheskogo-dvijeniya-oun-vynesen-prigovor-za-pogromy-rossiyskih.html

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Николаю Коханивскому, лидеру Добровольческого движения ОУН, Шевченковский райсуд Киева вынес приговор за погромы российских банков и киевского офиса компании СКМ.

Коханивскому грозило до трех лет лишения свободы. Суд назначил ему два года заключения, с испытательным сроком на год, сообщает Telegram-канал PavlovskyBews.

Теперь Коханивский должен придерживаться определенных требований:

не нарушать закон;

появляться в соответствующих службах.

Если одно из требований он нарушит, то вступит в силу приговор о двухлетнем сроке лишения свободы.

Коханивский заявил, что не согласен с таким решением суда и планирует подать апелляцию.

Гражданский иск о компенсации убытков остался без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание суда.

Отмечается, что детали этого дела судья зачитывал более часа. Свидетели утверждали, что Коханивский лично бросал камни в пострадавший офис и в здание «Альфа-Банка» 20 февраля 2018 года.

Напомним, в феврале 2018 года в Киеве активисты ОУН забросали камнями здания «Сбербанка» и «Альфа-банка».