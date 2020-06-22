Микола Коханівський, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n140083-sprava-kohanivskogo-lideru-dobrovolchogo-ruhu-oun-vyneseno-vyrok-za-pogromy-rosiyskyh-bankiv.html

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Миколі Коханівському, лідеру Добровольчого руху ОУН, Шевченківський райсуд Києва ухвалив вирок за погроми російських банків та київського офісу компанії СКМ.

Коханівському загрожувало до трьох років позбавлення волі. Суд призначив йому два роки ув’язнення, з випробувальним терміном на рік, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Тепер Коханівський має дотримуватися певних вимог:

не порушувати закон;

з’являтися у відповідних службах.

Якщо одну з вимог він порушить, то набере чинності вирок щодо дворічного терміну позбавлення волі.

Коханівський заявив, що не згідний з таким рішенням суду й планує подати апеляцію.

Цивільний позов про компенсацію збитків залишився без розгляду, оскільки представники позивача не з’явилися на засідання суду.

Зазначається, що деталі цієї справи суддя зачитував понад годину. Свідки у цій справі стверджували, що Коханівський особисто кидав каміння у постраждалий офіс та в будівлю «Альфа-Банку» 20 лютого 2018 року.

Нагадаємо, у лютому 2018 року в Києві активісти ОУН закидали камінням будівлі «Сбербанку» та «Альфа-банку».