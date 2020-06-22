Экс-нардеп Колесников предстанет перед судом. Фото: LIGA.net

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Борьба с коррупцией и дальше ведется в Украине. Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уголовное производство относительно бывшего народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова.

Его обвиняют в получении незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом сообщает «Слово и дело».

По версии следствия, Колесников почти четыре года получал компенсацию за аренду жилья в Киеве. Нардеп заявлял, что у него нет собственного жилья в столице, поэтому он снимал номер в гостинице. За весь период он получил более 738 тыс. грн компенсации.

Однако, как выяснилось позже, жилье в Киеве у Колесникова все-таки было. Он сознательно скрыл этот факт, в результате чего было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее против Колесникова уже было открыто одно уголовное производство. Экс-нардепа обвиняли в том, что он злоупотреблял властью и причинил ущерб государству на сумму более 16 млн грн. Однако позже уголовное производство закрыли из-за вышедших сроков давности.