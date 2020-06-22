Екс-нардеп Колєсніков постане перед судом. Фото: LIGA.net

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Боротьба з корупцією не вщухає в Україні. Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) кримінальне провадження щодо колишнього народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова.

Його звинувачують в отриманні незаконної компенсації за оренду житла в Києві. Про це повідомляє «Слово і діло».

За версією слідства, Колєсніков майже чотири роки отримував компенсацію за оренду житла в Києві. Нардеп заявляв, що у нього немає власного житла в столиці, тому він орендував номер у готелі. За весь період він отримав понад 738 тис. грн компенсації.

Проте, як з’ясувалося пізніше, житло в Києві у Колєснікова все ж таки було. Він свідомо приховав цей факт, внаслідок чого було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше проти Колєснікова вже було відкрито одне кримінальне провадження. Екс-нардепа звинувачували у тому, що він зловживав владою і заподіяв збитків державі на суму понад 16 млн грн. Проте пізніше його звільнили від кримінальної відповідальності за термінами давності.