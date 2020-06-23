Японские ученые нашли вещество для лечения страшной болезни мозга. Фото: 4everScience

https://racurs.ua/n140129-yaponskie-uchenye-nashli-veschestvo-dlya-lecheniya-strashnoy-bolezni-mozga.html

Ракурс

В Японии ученые из университета Кюсю смогли выделить из бобов сои фрагмент белка, который потенциально можно использовать для предотвращения развития болезни Альцгеймера. Выделенная молекула относится к дипептидам и содержит две аминокислоты: тирозин и пролин.

Эксперименты показали, что это вещество является единственным в настоящее время известным науке соединением, которое может без изменений попасть из желудка в мозг, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на статью в журнале Science of Food.

Ученые проверили действие дипептида на мышах. Грызунам давали дипептид в течение нескольких дней до и после введения вещества, которое имитировало развитие болезни Альцгеймера с характерной для заболевания потерей памяти.

Подопытные мыши, которые употребляли дипептид, успешно проходили лабиринт, в отличие от грызунов, которые его не получали.

Ученые установили, что фрагмент белка положительно влияет на долговременную и кратковременную память. Ученые уточняют, что действие дипептида теперь необходимо проверить на человеке. Для этого следует провести дополнительные исследования.

Как ранее писал «Ракурс», группа ученых из Рима и Пизы выявила молекулу, которая омолаживает клетки мозга и блокирует на ранних стадиях болезнь Альцгеймера. Найденное антитело А13 способствует появлению новых нейронов.