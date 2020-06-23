Японські вчені знайшли речовину для лікування страшної хвороби мозку. Фото: 4everScience

https://racurs.ua/ua/n140129-yaponski-vcheni-znayshly-rechovynu-dlya-likuvannya-strashnoyi-hvoroby-mozku.html

Ракурс

В Японії вчені з університету Кюсю змогли виділити з бобів сої фрагмент білка, який потенційно можна використовувати для запобігання розвитку хвороби Альцгеймера. Виділена молекула відноситься до дипептидів і містить дві амінокислоти: тирозин та пролін.

Експерименти показали, що ця речовина наразі єдине відоме науці з'єднання, яке може без змін потрапити зі шлунка до мозку, повідомляє Lenta.ru, посилаючись на статтю у журналі Science of Food.

Вчені перевірили дію дипептида на мишах. Гризунам давали дипептид протягом декількох днів до і після введення речовини, яка імітувала розвиток хвороби Альцгеймера з характерною для захворювання втратою пам’яті.

Піддослідні миші, які вживали дипептид, успішно проходили лабіринт, на відміну від гризунів, які його не отримували.

Вчені встановили, що знайдений фрагмент білка позитивно впливає на довготривалу і короткочасну пам’ять. Вчені уточнюють, що дію дипептиду тепер необхідно перевірити на людині. Для цього слід провести додаткові дослідження.

Як раніше писав «Ракурс», група вчених із Риму і Пізи виявила молекулу, яка омолоджує клітини мозку та блокує на ранніх стадіях хворобу Альцгеймера. Знайдене антитіло А13 сприяє появі нових нейронів.