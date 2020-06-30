Депутат умер во время заседания горсовета Кривого Рога

Александр Бризецкий, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n140464-deputat-umer-vo-vremya-zasedaniya-gorsoveta-krivogo-roga.html

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Депутат Криворожского горсовета Александр Бризецкий умер от остановки сердца во время сегодняшнего заседания Криворожского горсовета.

Бризецький возглавлял департамент градостроительства и земельных отношений горисполкома. Об этом сообщает Управление прессы исполкома Криворожского горсовета.

Бризецкому во время сессии горсовета стало плохо, он был вынужден покинуть зал заседаний. В горсовет прибыли автомобиль скорой помощи и реанимобиль, однако заставить сердце депутата снова бится медикам не удалось, сообщает издание «Первый городской».

Бризецкий родился в 1956 году в Запорожье. Он закончил Криворожский горнорудный институт. Всего в органах местного самоуправления он проработал более 32 лет.

В частности, с 1999 по 2003 годы был заместителем городского головы Кривого Рога, а с 2010 года возглавлял управление земельных ресурсов, в настоящее время — департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета.

Напомним, в мае умер народный депутат Верховной Рады ряда созывов Анатолий Матвиенко.