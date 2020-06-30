Депутат помер під час засідання міськради Кривого Рогу

Олександр Бризецький, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n140464-deputat-pomer-pid-chas-zasidannya-miskrady-kryvogo-rogu.html

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Депутат Криворізької міськради Олександр Бризецький помер від зупинки серця під час сьогоднішнього засідання Криворізької міськради.

Бризецький очолював департамент містобудування та земельних відносин міськвиконкому. Про це повідомляє Управління преси виконкому Криворізької міськради.

Бризецькому під час сесії міськради стало зле, він був змушений залишити залу засідань. До міськради прибули автомобіль швидкої допомоги та реанімобіль, проте змусити серце депутата знову битися медикам не вдалося, повідомляє видання «Первый городской».

Бризецький народився у 1956 році на Запоріжжі. Він закінчив Криворізький гірничорудний інститут. Загалом в органах місцевого самоврядування він пропрацював понад 32 роки.

Зокрема, з 1999 по 2003 роки був заступником міського голови Кривого Рогу, а з 2010 року очолював управління земельних ресурсів, нині — департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міськради.

Нагадаємо, у травні помер народний депутат Верховної Ради низки скликань Анатолій Матвієнко.