Василий Муравицкий, фото: Ruslan Kotsaba

https://racurs.ua/n140547-podozrevaemogo-v-gosizmene-jurnalista-muravickogo-otpustili-pod-lichnoe-obyazatelstvo.html

Ракурс

Василия Муравицкого, пророссийского журналиста и блогера из Житомирщины, которого подозревают в государственной измене, отпустили под личное обязательство.

Соответствующее решение 1 июля принял Королевский районный суд Житомира, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Муравицкий с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ.

Его арестовали в августе 2017 года. Муравицкий сначала находился под стражей, однако 27 июня 2018 года меру пресечения ему заменили на домашний арест, а 29 ноября 2019 года — на ночной домашний арест. Таким образом, Муравицкий два года находился под домашним арестом.

За совершение государственной измены украинское законодательство предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Муравицкого в августе 2018 года в Житомире облили зеленкой.