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Ракурс
Василий Муравицкий, фото: Ruslan Kotsaba

Подозреваемого в госизмене журналиста Муравицкого отпустили под личное обязательство

2 июл 2020, 10:51
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Василия Муравицкого, пророссийского журналиста и блогера из Житомирщины, которого подозревают в государственной измене, отпустили под личное обязательство.

Соответствующее решение 1 июля принял Королевский районный суд Житомира, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Муравицкий с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ.

Его арестовали в августе 2017 года. Муравицкий сначала находился под стражей, однако 27 июня 2018 года меру пресечения ему заменили на домашний арест, а 29 ноября 2019 года — на ночной домашний арест. Таким образом, Муравицкий два года находился под домашним арестом.


За совершение государственной измены украинское законодательство предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Муравицкого в августе 2018 года в Житомире облили зеленкой.


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