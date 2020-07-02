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Василий Муравицкий, фото: Ruslan Kotsaba
Подозреваемого в госизмене журналиста Муравицкого отпустили под личное обязательствоhttps://racurs.ua/n140547-podozrevaemogo-v-gosizmene-jurnalista-muravickogo-otpustili-pod-lichnoe-obyazatelstvo.htmlРакурс
Василия Муравицкого, пророссийского журналиста и блогера из Житомирщины, которого подозревают в государственной измене, отпустили под личное обязательство.
Соответствующее решение 1 июля принял Королевский районный суд Житомира, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.
Муравицкий с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ.
Его арестовали в августе 2017 года. Муравицкий сначала находился под стражей, однако 27 июня 2018 года меру пресечения ему заменили на домашний арест, а 29 ноября 2019 года — на ночной домашний арест. Таким образом, Муравицкий два года находился под домашним арестом.
За совершение государственной измены украинское законодательство предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Муравицкого в августе 2018 года в Житомире облили зеленкой.
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