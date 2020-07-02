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Ракурс
Василь Муравицький, фото: Ruslan Kotsaba

Підозрюваного у держзраді журналіста Муравицького відпустили під особисте зобов’язання

2 лип 2020, 10:51
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Василя Муравицького, проросійського журналіста та блогера із Житомирщини, якого підозрюють у державній зраді, відпустили під особисте зобов’язання.

Відповідне рішення 1 липня ухвалив Корольовський районний суд Житомира, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу суду.

Муравицький із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ.

Його заарештували у серпні 2017 року. Муравицький спочатку перебував під вартою, проте 27 червня 2018 року запобіжний захід йому замінили на домашній арешт, а 29 листопада 2019 року — на нічний домашній арешт. Таким чином, Муравицький два роки перебував під домашнім арештом.


За скоєння державної зради українське законодавство передбачає покарання у виді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Муравицького у серпні 2018 року в Житомирі облили зеленкою.


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