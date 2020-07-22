Безопасный аналог коронавируса создали ученые

Ученые работают над поиском лекарств от коронавируса

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, передается воздушным путем и является потенциально смертельно опасным, поэтому его можно изучать только в условиях применения мер биобезопасности высокого уровня.

Однако эти меры замедляют поиск лекарств и вакцин, поскольку многие ученые не имеют возможности их применять. Поэтому в США разработали безопасный гибридный вирус, который позволит большему количеству ученых вступить в борьбу с пандемией, сообщает пресс-служба Медицинской школы Вашингтонского университета.

Ученые генетически модифицировали легкий вирус везикулярного стоматита (VSV), заменив его ген, который вирус использует для заражения клеток, на аналогичный ген SARS-CoV-2, отвечающий за «шип», с помощью которого коронавирус проникает в клетки человеческого организма.

Полученный в результате гибридный вирус заражает клетки и распознается антителами так же, как SARS-CoV-2. Это означает, что:

антитела или сыворотки, которые мешают гибридному вирусу заражать клетки, также будут блокировать реальный вирус SARS-CoV-2;

антитела или сыворотки, которые не смогут остановить гибридный вирус, также не смогут сдерживать реальный SARS-CoV-2.

Однако, в отличие от SARS-CoV-2, с этим вирусом можно работать в обычных лабораторных условиях безопасности. VSV является прежде всего вирусом крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Он периодически заражает людей, но вызывает лишь легкую гриппоподобную болезнь, которая длится три-пять дней.

Человеческий организм, безусловно, производит антитела и против других белков SARS-CoV-2, но именно антитела против «шипа» являются наиболее важными для защиты, — отмечают исследователи.



Кроме того, поскольку гибридный вирус похож на SARS-CoV-2 для иммунной системы, но не вызывает тяжелых заболеваний, он является потенциальным кандидатом для применения в вакцинах, отмечают ученые.

Напомним, ученые недавно открыли неожиданный синдром коронавируса.