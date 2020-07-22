Безпечний аналог коронавірусу створили учені

Учені працюють над пошуком ліків від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141439-bezpechnyy-analog-koronavirusu-stvoryly-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, передається повітряним шляхом і є потенційно смертельно небезпечним, тому його можна вивчати лише в умовах застосування заходів біобезпеки високого рівня.

Однак ці заходи уповільнюють пошук ліків та вакцин, оскільки багато вчених не мають можливості їх застосовувати. Тому в США розробили безпечний гібридний вірус, який дозволить більшій кількості вчених вступити у боротьбу з пандемією, повідомляє прес-служба Медичної школи Вашингтонського університету.

Учені генетично модифікували легкий вірус везикулярного стоматиту (VSV), замінивши його ген, який вірус використовує для зараження клітин, на аналогічний ген SARS-CoV-2, котрий відповідає за «шип», за допомогою якого коронавірус проникає до клітин людського організму.

Отриманий в результаті гібридний вірус заражає клітини і розпізнається антитілами так само, як SARS-CoV-2. Це означає, що:

антитіла або сироватки, які заважають гібридному вірусу заражати клітини, також блокуватимуть реальний вірус SARS-CoV-2;

антитіла або сироватки, які не зможуть зупинити гібридний вірус, також не зможуть стримувати реальний SARS-CoV-2.

Однак, на відміну від SARS-CoV-2, з цим вірусом можна працювати в звичайних лабораторних умовах безпеки. VSV є передусім вірусом великої рогатої худоби, коней та свиней. Він періодично заражає людей, проте спричиняє лише легку грипоподібну хворобу, яка триває три-п'ять днів.

Людський організм, безумовно, виробляє антитіла і проти інших білків SARS-CoV-2, але саме антитіла проти «шипа» є найбільш важливими для захисту, — наголошують дослідники.



Крім того, оскільки гібридний вірус схожий на SARS-CoV-2 для імунної системи, але не викликає важких захворювань, він є потенційним кандидатом для застосування у вакцинах, зазначають учені.

Нагадаємо, учені нещодавно відкрили несподіваний синдром коронавірусу.