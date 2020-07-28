Против общего тестирования на коронавирус туристов выступили в Германии. Фото: Hromadske

https://racurs.ua/n141714-protiv-obschego-testirovaniya-na-koronavirus-turistov-vystupili-v-germanii.html

Ракурс

Против общего тестирования на коронавирус туристов, которые возвращаются в страну из-за границы, выступил министр здравоохранения Германии Ейнс Шпан.

По мнению Шпана, тест на коронавирус является вмешательством в права человека, поэтому для его проведения должны быть веские основания. Министр считает, что основанием для обязательного тестирования может быть лишь факт возвращения туриста из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, сообщает DW.

Шпан подчеркнул, что ситуация оценивается ежедневно и правительство включает или исключает определенные регионы из списка опасных зон. На прошлой неделе Шпан уже выступал с предложением введения обязательного тестирования на коронавирус на границах Германии для людей, которые возвращаются домой из отпусков из стран с высоким уровнем распространения COVID-19.

Тестирование должно быть бесплатным и начаться с августа. Сейчас немецкие специалисты в разряд опасных относят около 140 государств.

Некоторые специалисты утверждают, что обязательное тестирование может не выполнить возложенной на него функции. Например, инфицирование на вечеринке, устроенной в честь отъезда, тест выявить не сможет.

Список стран с повышенным уровнем заражения коронавирусомв Германии составляет Институт Роберта Коха. В перечень включаются страны, где уровень заражения за последние семь дней составляет более 50 зараженных на 10 тыс. населения.

Как ранее писал «Ракурс», в июне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что правительство страны не будет эвакуировать немецких граждан на родину, если они заразятся COVID-19 во время отпускных поездок за границу.