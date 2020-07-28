Проти загального тестування на коронавірус туристів виступили у Німеччині. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n141714-proty-zagalnogo-testuvannya-na-koronavirus-turystiv-vystupyly-u-nimechchyni.html

Ракурс

Проти загального тестування на коронавірус туристів, які повертаються до країни з-за кордону, виступив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан.

На думку Шпана, тест на коронавірус є втручанням у права людини, тому для його проведення повинні бути вагомі підстави. Міністр вважає, що підставою для обов’язкового тестування може бути лише факт повернення туриста з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, повідомляє DW.

Шпан підкреслив, що ситуація оцінюється щодня і уряд включає або виключає певні регіони зі списку небезпечних зон. Минулого тижня Шпан вже виступав із пропозицією введення обов’язкового тестування на коронавірус на кордонах Німеччини для осіб, які повертаються додому з відпусток із країн з високим рівнем поширення COVID-19.

Тестування повинне бути безкоштовним і початися із серпня. Зараз німецькі фахівці до розряду небезпечних відносять близько 140 країн.

Деякі фахівці стверджують, що обов’язкове тестування може не виконати покладену на нього функцію. Наприклад, інфікування на вечірці, влаштованій на честь від’їзду, тест виявити не зможе.

Список країн із підвищеним рівнем зараження коронавірусом у Німеччині складає Інститут Роберта Коха. До переліку включаються країни, де рівень зараження за останні сім днів становить понад 50 заражених на 10 тис. населення.

Як раніше писав «Ракурс», у червні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявляв, що уряд країни не буде евакуювати німецьких громадян на батьківщину, якщо вони заразилися COVID-19 під час відпускних поїздок за кордон.