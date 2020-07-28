Дату открытия детских лагерей назвали в Минздраве

Детский лагерь. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141715-datu-otkrytiya-detskih-lagerey-nazvali-v-minzdrave.html

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Детские лагеря могут возобновить свою работу в Украине с 1 августа. Открытие каждого конкретного детского лагеря будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он находится.

Восстановить работу смогут только учреждения, расположенные в зеленой и желтой зоне. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 28 июля.

Он объяснил, что работать смогут только учреждения в регионах, находящихся в зеленой и желтой зоне. В свою очередь лагеря, находящихся в оранжевой и красной зонах, не смогут начать свою работу.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, как будет работать «цветной карантин». Теперь все регионы делят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону в зависимости от уровня заполняемости коек, количества тестов на 100 тыс. граждан, процента выявления больных и динамики заболеваемости.

Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе алгоритмов. Если область не имеет превышений ни одного из показателей — она находится в «зеленой» зоне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельный город переходит в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко выступил против открытия детских лагерей. Ляшко заявил, что каждый год в детских лагерях фиксируется до 80 вспышек кишечных инфекций. Больных детей отправляют в инфекционные стационары, а там сейчас находятся больные коронавирусом.