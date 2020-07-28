Дату відкриття дитячих таборів назвали в МОЗ

Дитячій табір. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141715-datu-vidkryttya-dytyachyh-taboriv-nazvaly-v-moz.html

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Дитячі табори можуть відновити свою роботу в Україні з 1 серпня. Відкриття кожного конкретного дитячого табору залежатиме від того, у якій із чотирьох карантинних зон він знаходиться.

Відновити роботу зможуть лише заклади, що розташовані в зеленій та жовтій зоні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 28 липня.

Він пояснив, що працювати зможуть лише заклади в регіонах, які перебувають у зеленій і жовтій зоні. Натомість табори в регіонах, які перебувають у помаранчевій і червоній зонах, не зможуть розпочати свою роботу.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як буде працювати «кольоровий карантин». Тепер усі регіони ділять на зелену, жовту, помаранчеву й червону зону залежно від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань на 100 тис. громадян, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності.

Рівень поширення буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі алгоритмів. Якщо область не має перевищень жодного із показників — перебуватиме в «зеленій» зоні. Якщо індикатори змінюються п’ять днів поспіль, то регіон або окреме місто переходить у «жовту», «помаранчеву» або «червону» зони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив проти відкриття дитячих таборів. Ляшко заявив, що кожного року в дитячих таборах фіксується до 80 спалахів кишкових інфекцій. Хворих дітей відправляють до інфекційних стаціонарів, а там зараз перебувають хворі на коронавірус.